شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشتري يوضح حكم التباعد بين المصلين في الصفوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشتري، أن التباعد بين المصلين في الصفوف بسبب أزمة فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي، لا يؤثر على صحة الصلاة.

وقال الشتري، إن التراص بين الصفوف أمر مستحب وليس واجبًا عند جماهير أهل العلم، مضيفًا: " ومن ثم فإن التباعد لايؤثر على صحة الصلاة خاصة إن كان هناك عذر " .

وحرص الشتري على توجيه رسالة لبعض المصلين الذين ظهروا بمناطق مجاورة للمسجد الحرام، ناصحًا إياهم بطاعة أصحاب الولاية والالتزام بالتوجيهات، مشيرًا إلى أن خير ما عمرت به البيوت الصلاة.