انتهاء مرحلة حصر عقارات داخل مشروع نيوم وتعويضات مجزية لأصحابها

︎ :

.



أنهى البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” اليوم، مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ، كما تم اعتماد تعويضات مجزية لأصحاب العقارات.

وتأتي هذه المرحلة من مشروع نيوم قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيدًا لاستلام العقارات من الملاك.

وسيعمل برنامج ”تنمية” على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم؛ للتأكد من تحسن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.

Advertisements

وكانت نيوم قد بدأت بالفعل منذ العام المنصرم من خلال المرحلة الأولى في خطوات عملية لبدء تنفيذ مشروعها، حيث شرعت في أغسطس الماضي في بناء المنطقة السكنية، من خلال إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية على شركتين سعوديتين، تعد أول الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة.

ومعلوم أن نيوم تأسست كشركة مساهمة مقفلة في يناير من العام الماضي (2019)، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وبدأت نيوم من بداية العام الحالي في إطلاق تفاصيل التشييد العملية للمدينة الواعدة،إذ أعلنت يناير أنها ستعتمد على تقنية تُعدّ الأولى من نوعها للطاقة الشمسية في إنتاج مياه نظيفة عذبة منخفضة التكلفة، وبطريقة مصادقة للبيئة ومحايدة للكربون، كخطوة لتعزيز مكانة نيوم كوجهة عالمية جديدة، ومركز واعد للابتكار والحفاظ على البيئة.

وأبرمت في هذا الخصوص اتفاقية مع شركة “سولار واتر المحدودة”، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، لبناء أول محطة لتحلية المياه بتقنية “القبة الشمسية”، حيث يُعدّ المشروع ثورة في عملية تحلية المياه، للمساعدة في حل واحدة من أكثر مشكلات العالم إلحاحًا لتوفير المياه العذبة.

وتعمل “نيوم” على توفير كادر بشري من العاملين والموظفين الذين يتسقون مع مستوى طموحها ومنهجية رؤيتها، إذ أطلقت في يناير الماضي أكاديمية نيوم التي تهدف إلى تنمية القوى البشرية الوطنية، وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المجتمع المحلي، ليكونوا جزءًا فعالًا في تحقيق “رؤية 2030″، وجانبًا من مدخلات بناء المشروع الأضخم في المنطقة.

