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أجرت قناة العربية لقاءًا مع الشيخ عون بن عبد الله “أبو طقيقة، شيخ شمل قبائل الحويطات، والذي قام بتنظيم مسيرة من الهجانة من أبناء القبيلة.
ورفع المشاركون في المسيرة صور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة تبوك معبرين عن مدى حبهم وتقديرهم لهم.
وكانت المسيرة لمسافة 5 كيلو متر، وأشادت القبيلة بمشروع “نيوم”، مؤكدين أنه سينهض بمنطقة تبوك اقتصاديا.
وقال الشيخ عون، إنه سيتم تنظيم حفل كبير يليق بالمملكة بعد المرور من الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد والعالم.
وأضاف أن مشروع “نيوم” سيخدم جميع أهالي تبوك ، مختتما حديثه بتقديم شكره لـ”خادم الحرمين” على الاهتمام بالمنطقة ووضع مثل هذا المشاريع .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : شيخ قبائل الحويطات يعلق على “مشروع نيوم” وينظم مسيرة بالجمال والخيول شكراً وعرفاناً لخادم الحرمين وولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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