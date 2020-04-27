شاهد .. حوار ساخن بين “القصبي و الشمراني” في “مخرج 7” عن القضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل يشعل تويتر

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شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “مخرج 7” الذي يؤدي بطولته الفنان ناصر القصبي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل .

العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه

وفي أحد المشاهد جرى حواراً بين الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني عن الفلسطينيين حيث قال الأخير:” العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”.

وأضاف الشمراني في المشهد:”كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية” .

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أصابع يدك ليست متشابهة

لكن القصبي ظهر في المشهد بشخصية الرجل المنصف ورد على زميله:” أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود”.

وأكمل القصبي:”مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل،لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن اسرائيل هي التي تغذّي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب”.

نقف مع الحق والمبدأ والضمائر

حديث القصبي لم يُعجب الشمراني فقال له الأخير: “ظنك نوقف معهم “أي الفلسطينيين”، وهو لاعنين أبو خامسنا، ليرد القصبي عليه نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر”.

وحظي المشهد بتأييد كبير، وتحديدًا من جانب السعوديين، فهناك من قدم الشكر للفنان راشد الشمراني لأن وجهة نظره تجاه الفلسطينيين تمثلهم حسب قولهم، بل وصل الأمر بوصف الشمراني بالمبدع والجريء والقوي، وأن المشهد “للتاريخ” في الدراما السعودية”.