ماذا فلعنا لهم و ماذا فعلوا لنا

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للأسف ‼️

هذا هو واقع الفلسطينيين ????????

ندعمهم ويتمنون أذيتنا

قاسمناهم فسحتنا وتنكروا لنا

أجدادنا استشهدوا في حرب 48

ويتهمونا بإننا بعنا أرضهم ???? *ما ينسينا الخطا حب الخشوم*

*ولا يطهرك المطر عشرين عام* Advertisements





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