

بيساو 3 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

أعلن رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو اليوم، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، التي تم إقرارها في 28 مارس الماضي، في إطار تدابير مواجهة انتشار فيروس

وقال الرئيس سيسوكو في بيان صادر عنه: "إنه لا يمكننا أن نخدع أنفسنا لأننا مازلنا بعيدين عن التمكن من تأكيد سيطرتنا الكاملة على الوضع"، متحدثًا عن تأثير إيجابي بفعل التدابير الوقاية المتخذة قبل شهر.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في غينيا بيساو، ذات المليون و 800 ألف نسمة، 53 حالة إصابة، مسجلة بذلك عددًا أقل من جارتيها السنغال وغينيا كوناكري.

// انتهى //

05:41ت م

0235



بيساو 3 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسأعلن رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو اليوم، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، التي تم إقرارها في 28 مارس الماضي، في إطار تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا ، إثر تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس المستجد.وقال الرئيس سيسوكو في بيان صادر عنه: "إنه لا يمكننا أن نخدع أنفسنا لأننا مازلنا بعيدين عن التمكن من تأكيد سيطرتنا الكاملة على الوضع"، متحدثًا عن تأثير إيجابي بفعل التدابير الوقاية المتخذة قبل شهر.وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في غينيا بيساو، ذات المليون و 800 ألف نسمة، 53 حالة إصابة، مسجلة بذلك عددًا أقل من جارتيها السنغال وغينيا كوناكري.// انتهى //05:41ت م0235

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس غينيا بيساو يمدد حالة الطوارئ إثر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.