السعودية اليوم / جامعة الجوف تنفذ 111.735 اختباراً إلكترونياً عن بُعد لـ 22322 طالباً وطالبة



سكاكا 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

انطلقت اليوم الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات جامعة الجوف لقسمي الانتظام والانتساب عن بُعد لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري أن عدد الطلبة المسجلين لدخول الاختبارات الإلكترونية قد بلغ 22322 طالباً وطالبة، موزعين على المقر الرئيس بسكاكا وفروعها في محافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل.

وبين أن عدد طلاب الانتظام بسكاكا بلغ 5601 طالب و 196 طالباً برنامج الانتساب، فيما بلغ عدد الطالبات بسكاكا 7549 طالبة في برنامج الانتظام و 28 طالبة ضمن برنامج الانتساب، وفي محافظة دومة الجندل أدت 444 طالبة اختبارات برنامج الانتظام.

وفي محافظة القريات أدى 1262 طالباً اختبارات برنامج الانتظام و 71 طالباً اختبارات برنامج الانتساب، فيما أدت 4245 طالبة من طالبات مجمع كليات البنات بالقريات اختبارات برنامج الانتظام و 23 طالبة اختبارات برنامج الانتساب، ومن كليات البنين بطبرجل أدى أكثر من 600طالب اختبارات برنامج الانتظام.

وأوضح الدكتور الشمري أن عدد الاختبارات النهائية الإلكترونية المعتمدة لهذا الفصل بلغت 111.735 اختباراً منها 110.159 اختباراً لطلبة الانتظام و 1576 اختباراً لطلبة الانتساب، حيث يؤدون في الأسبوع الأول 32469 اختباراً لطلبة برنامج الانتظام، و 822 اختباراً لطلبة الانتساب، وفي الأسبوع الثاني ينفذ 58484 اختباراً لطلبة الانتظام و 754 اختباراً لطلبة برنامج الانتساب، فيما ينفذ في الأسبوع الثالث 1920 اختباراً لطلبة الانتظام.

وأفاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن مجموع شعب الاختبارات قد بلغ 4715 شعبة منها 4431 شعبة للانتظام و 284 شعبة للانتساب، مقسمه في الأسبوع الأول 776 شعبة لبرنامج الانتظام و 156 شعبة لبرنامج الانتساب، وفي الأسبوع الثاني 2685 شعبة للانتظام و 128 شعبة للانتساب، فيما بلغ عدد شعب الاختبارات في الأسبوع الثالث 971 شعبة خاصة بالانتظام.

يذكر أن الجامعة أقرت نظام اختبارات الكتاب المفتوح لجميع الاختبارات النهائية لهذا الفصل وأتاحت لطلاب المرحلة الجامعية 24 ساعة لأداء كل اختبار بالإضافة إلى إعطاء الطالب محاولتين لأداء كل اختبار .

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