رقم حساب المواطن 1441 والقنوات الرسمية للتواصل مع برنامج الدعم الحكومي|تليفون الشكاوى

يتيح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال الاتصال على رقم حساب المواطن 1441 المجاني أو رقم تليفون حساب المواطن المباشر، كما يتيح إمكانية التواصل أيضاً من خلال عدداً من القنوات الرسمية الأخرى التي تستقبل الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم، حيث يوجد أكثر من حساب رسمي يتم من خلاله تقديم الدعم الفني للمستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن 1441.

ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر كافة وسائل اتصال حساب المواطن الدعم الفني المباشرة، بالإضافة إلى رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم متابعة موعد نزول حساب المواطن للتعرف على تاريخ إيداع الدفعة المقبلة عن طريق عداد حساب المواطن 1441، إلى جانب إمكانية تحديث بيانات حساب المواطن أو استعلام حساب المواطن من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

رقم حساب المواطن 1441

يوفر برنامج حساب المواطن السعودي عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مع الدعم الفني من أجل خدمة كافة المستفيدين ولمستفيدات من البرنامج بصورة أفضل عن طريق رقم تليفون حساب المواطن الموحد أو رقم حساب المواطن المجاني، أو عن طريق خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي وفرها البرنامج من أجل تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة المقدمة من البرنامج، وتهدف الخدمة إلى دراسة طلب المستفيد ومتابعته والتعرف على نتائج الطلب المقدم من جانب المستفيد.

ويحرص برنامج حساب المواطن على الحصول على المعلومات الصحيحة حول البرنامج من خلال قنواته الرسمية، ومن أجل ذلك قام بتوفير مجموعة متنوعة من القنوات الرسمية لاستقبال طلبات واستفسارات وشكاوى المستفيدين، ويمكن التواصل مباشرة من خلال رقم حساب المواطن 1441 المرفق بالمقال، كما يعد حساب المواطن الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هو المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات والمواعيد والأرقام المتعلقة ببرنامج الدعم الحكومي، كما أن حساب خدمة العملاء تويتر هو المختص بالرد على كافة استفسارات المستفيدين من البرنامج.

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ويسعى موقع عرب نيوز لتوفير كافة وسائل اتصال حساب المواطن للتسهيل والتيسير على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم التعرف على كافة وسائل الاتصال مع دعم البرنامج الفني ومواعيد استقبال الطلبات لكل وسيلة من الوسائل المتاحة من خلال الجدول التالي:

الخدمة الاتصال مواعيد العمل رقم حساب المواطن 19912 من الأحد حتى الخميس اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً. خدمة العملاء تويتر citizen care على مدار اليوم، باستثناء الجمعة والسبت من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً. بوابة حساب المواطن ca.gov.sa على مدار اليوم. صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار اليوم.

موعد إيداع حساب المواطن مارس 2020

طبقاً للمواعيد المحددة من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لإيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين من مبالغ الدعم والمحددة بتاريخ 10 من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الثامنة والعشرون مارس 2020 في يوم الموعد التالي:

موعد نزول حساب المواطن مارس 2020: يوم الثلاثاء بتاريخ 10 مارس 2020م الموافق لتاريخ 15 رجب 1441هـ.

وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف حساب المواطن السعودي أو عداد حساب المواطن 1441 اعتباراً من اليوم الاثنين بتاريخ 9 مارس 2020 الموافق لتاريخ 14 رجب 1441هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على نزول حساب المواطن هو (يصرف غداً)، ويتم الاتصال بخدمة عملاء حساب المواطن عن طريق الاتصال على رقم حساب المواطن 1441 المرفق بالمقال.

ويتم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية لدورة الاستحقاق، ليتم التحقق من الأهلية لمعرفة الحالة من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين فور إطلاقها مباشرةً من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، كما يجب العلم بأن أخر موعد للانتهاء من تسجيل حساب المواطن جديد للحصول على مبالغ دعم الدفعة المقبلة هو بنهاية يوم الإيداع.