شكرا لمتابعة خبر عن الإعلامية ريم بساطي بعد طلب الطعام من الخارج: " حسبي الله ونعم الوكيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روت الإعلامية ريم بساطي، تجربة سيئة لها مع طلب الطعام من أحد المطاعم الشهيرة.
وقالت بساطي: " حسبي الله ونعم الوكيل، هذه المرة الثانية نطلب أكل من بره ويطلع فاسد وكل اللي في البيت يتعبوا " .
ونصحت الإعلامية الشابة المواطنين بعدم طلب الطعام من الخارج في تلك الفترة، قائلة: " نصيحة لا أحد يفكر يشتري من المطاعم لأن الاكل مخزن من فترة وما عليه إقبال " .
وأضافت: " غالبا بيكون الأكل غير صالح للاستخدام، وفاسد ومنتهي الصلاحية، وللأسف ما تفرق عند العمالة أهم شي يبيعوا " .
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