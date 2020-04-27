شكرا لمتابعة خبر عن الإعلامية ريم بساطي بعد طلب الطعام من الخارج: " حسبي الله ونعم الوكيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت الإعلامية ريم بساطي، تجربة سيئة لها مع طلب الطعام من أحد المطاعم الشهيرة.

وقالت بساطي: " حسبي الله ونعم الوكيل، هذه المرة الثانية نطلب أكل من بره ويطلع فاسد وكل اللي في البيت يتعبوا " .

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ونصحت الإعلامية الشابة المواطنين بعدم طلب الطعام من الخارج في تلك الفترة، قائلة: " نصيحة لا أحد يفكر يشتري من المطاعم لأن الاكل مخزن من فترة وما عليه إقبال " .

وأضافت: " غالبا بيكون الأكل غير صالح للاستخدام، وفاسد ومنتهي الصلاحية، وللأسف ما تفرق عند العمالة أهم شي يبيعوا " .