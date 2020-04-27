شكرا لمتابعة خبر عن اليوم.. توزيع عبوات مياه زمزم على منازل سكان مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يستعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، لتوزيع عبوات مياه زمزم على منازل سكان مكة المكرمة ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك من خلال منصة "هناك" وشركة "بنده".

وحددت شركة "بنده" عبوتين فقط لكل شخص، وسعر العبوة ذات اللترات الخمس بـ5 ريالات.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق، أن المشروع سيبدأ في توزيع عبوات مياه زمزم في مكة المكرمة، وسيتم التوسع تدريجيا في مناطق ومدن المملكة كافة.