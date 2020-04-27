شكرا لمتابعة خبر عن "سرقة التطبيقات السعودية" فضيحة جديدة تضاف لسجلات قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أضافت قطر فضيحة جديدة إلى سجلاتها، بسرقتها فكرة تطبيق "توكلنا" الذي أطلقته الرياض، لتطلق عليه اسم " احتراز "، مع الإبقاء على الخصائص التي طوَّرها وقام عليها فريق من الكفاءات الوطنية السعودية.

وتعكس عملية السرقة هذه عجز النظام القطري وافتقاره للمتخصصين في التكنولوجيا، لتقف عاجزة عن ابتكار الحلول وقت الأزمات.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها التي تسرق فيها قطر تطبيقا سعوديًا، فسبق وأن هاجموا تطبيق "أبشر" وبعد فترة قصيرة، استنسخوا نفس التطبيق لكن باسم "مطراش".