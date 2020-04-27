شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..كيفية متابعة الحالات المؤكد إصابتها على مدار 24 ساعة بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تقوم غرفة العمليات الخاصة التابعة لإدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بمكة المكرمة برصد ومتابعة حالات الإصابات المسجلة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث تتلقى الغرفة بلاغات حالات الإصابة المؤكدة من جميع المنشآت الصحية بمكة المكرمة، التي تسجل من خلال المرصد الإلكتروني المرتبط بغرفة العمليات وتلك المنشآت، حيث يتم تحليل ومراجعة جميع البيانات واستكمال كافة المعلومات المتعلقة بالحالات المسجلة في مكة المكرمة، من خلال غرفة العمليات.

وذكرت صحة مكة المكرمة بأن الغرفة تتضمن مركز خاص بمعلومات الطب الوقائي، لإعداد التقارير الخاصة بالحالات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الخاص بحصر حالات كورونا المخالطين لهم، للتواصل مع المخالطين للحالات الإيجابية لتوجيههم إلى المراكز التابعة لهم لفحصهم والاطمئنان على حالتهم من خلال العينات التي تؤخذ منهم وكذلك متابعة عمليات الاستقصاء الوبائي المستمر ومتابعة أعمال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة .

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وخصصت صحة مكة المكرمة أربع مراكز للرعاية الأولية لاستقبال وفحص حالات الاشتباه بالوباء وهي (مركز صحي شرائع المجاهدين،المنصور، الخالدية، حدا) كما تم تحديد موقعين لانطلاق الفرق الميدانية للتقصي الوبائي والتوعية الصحية والفرز البصري للأحياء السكنية العشوائية بمكة المكرمة من خلال مركز صحي الهنداوية، العمرة الموسمي؛ لاستكمال المعلومات التي تستلزم خروج الفرق الميدانية للأحياء لذلك الغرض.