عاجل .. الموارد البشرية تحذر من رسائل مجهولة تطلب تعبئة بيانات الراغبين بالدعم

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حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من انتشار رسائل مجهولة المصدر تطلب تعبئة بيانات ومعلومات المستفيدين وأسرهم الراغبين بالدعم من خلال روابط إلكترونية.

وشدد ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تغريدة له عبر تويتر، على ضرورة عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط.

وتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي روابط مزعومة قيل: إنها لتسجيل بيانات الأسر والمستفيدين للحصول على مبلغ من الدعم تقدمه الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحماية من تبعات جائحة فيروس كورونا الجديد.

