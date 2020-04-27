ترامب: لن أغير وزير الصحة.. أليكس يؤدي عملًا ممتازًا

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رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، تقارير قالت: إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس أزار.

وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا السبت أن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر: “التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة”.

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وأضاف: “أليكس يؤدي عملًا ممتازًا”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات، أن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف دول العالم، حيث تقترب حالات الإصابة من 3 ملايين مصاب، وتخطت الوفيات أكثر من 200 ألف حالة وفاة.

كما اتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي على الحاجة لإصلاح منظمة الصحة العالمية.

