“الصحة” تنصح بارتداء الكمامة القماشيّة عند الخروج من المنزل

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نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامة القماشية دوماً عند الخروج من البيت والذهاب إلى الأماكن العامة.

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وأوضحت الوزارة، أن الكمامة يجب أن تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن..، كما يجب أن تكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها.

وأشارت إلى أنه يجب عند نزع الكمامة الحرص على عدم لمس العين والأنف والفم وغسل اليدين مباشرة والتخلص منها بطريقة آمنة.



