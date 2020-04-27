قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يقدم التهاني للقيادة بحلول شهر رمضان

هنأ القطاعات الصحية القائمة على مواجهة كورونا
قدّم العميد ركن ساهر بن محمد الحربي قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كما هنأ العميد الحربي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وجميع القطاعات العسكرية في ميادين العز والشرف بالحدود، وأيضاً القطاعات الصحية القائمين على مواجهة فيروس كورونا، بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال الحربي: علينا جميعاً أن نستشعر أمانتنا بالمسؤولية بالالتزام التام بما يصدر من تعليمات رسمية تخص الجائحة.
وأكد الحربي: التزامنا دليل وعين وتحضرنا، سائلاً المولى- عز وجل- أن يرفع هذا الوباء عن وطننا عاجلاً غير آجل، إنه سميع مجيب.
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