10 مليارات ريال خسائر الملكية الفكرية سنويًّا بالسعودية

كشف تقرير حديث واقع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والعالم، متضمنًا رصد واقع الملكية الفكرية رقميًّا وحجم الخسائر المترتبة على فقدان ثقافة الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف، وعدد الدعاوى القضائية المتعلقة بها.

وذكرت شركة TREND المتخصصة في الأبحاث الإعلامية والاتصال الرقمي، في تقريرها أن حجم الخسائر السنوية على الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية يبلغ 10 مليارات ريال، وتتسبب قرصنة برامج الكمبيوتر وحدها في خسارة السوق السعودي 500 مليون ريال سنويًّا.

وتنظر لجنة مخالفات براءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 300 مخالفة تتعلق بالملكية الفكرية.

وأوضح التقرير أن القضايا المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلفين والمخالفات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف في السعودية وصلت حتى تاريخ إعداد التقرير إلى 162 قضية.

وأشار التقرير إلى أبرز معوقات حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تمثلت في: "الغش التجاري، وسرقة الأعمال الفنية والأدبية والعلمية، وسرقة براءات الاختراع، وعدم وجود حماية قانونية كافية للملكية الفكرية في عدد كبير من الدول أو وسائل فعالة لتعويض صاحب الملكية الفكرية أو حمايته عن وقوع اعتداء على مؤلفاته، وحماية المصنفات الأدبية والأعمال الوطنية من مزاحمة المصنفات الأجنبية.

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وعلى مستوى العالم العربي، كشف التقرير، أن حجم الخسائر السنوية بسبب عمليات الاحتيال على الملكية الفكرية يصل إلى 50 مليار دولار، وأن مجمل الخسائر العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات بلغ 250 مليار دولار.

وعالميًّا يصل حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن قضايا التقليد والقرصنة إلى 1.7 تريليون دولار، كما تتعرض 2.5 مليون وظيفة شرعية للتهديد كل عام نتيجة فقدان ثقافة حماية حقوق المؤلف.

وبيَّن التقرير أن قارة آسيا استحوذت على نسبة 66.8% من تسجيل براءات الاختراع، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 19% ثم أوروبا بـ 10.9%، تلتها أمريكا اللاتينية وأستراليا بـ 1.7% و1.1% على التوالي، بينما لم يتعدَّ نصيب قارة إفريقيا 0.5%.

وتصدرت شركة هواوي "Huawei Technologies" قائمة الشركات العالمية الحاصلة على براءات اختراع بـ 5.405 براءة اختراع، تلتها شركة ميتسوبيشي “Mitsubishi Electric” بـ 2.812 براءة اختراع، ثم شركة إنتل “Intel” وحصلت على 2.499 براءة اختراع.

ورصد التقرير واقع منصات التواصل الاجتماعي في حفظ الملكية الفكرية إذ يساهم الذكاء الاصطناعي في حمايتها بشكل آلي في المنصات المختلفة مثل فيسبوك، وتويتر وغيرها، وكذلك في مواقع مشاركة الفيديو مثل يوتيوب، ومن الأدوات المهمة المستخدمة لكشف الاستلال والسرقات checkfor plagiarism, plag tracker, Dupli Checker, plagiarism checker".

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