أمير الحدود الشمالية يدشن الحملة الإلكترونية «لتفريج كربة» لرعاية السجناء

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة «تراحم»، أمس الأحد، من خلال الاتصال المرئي، الحملة الإلكترونية «لتفريج كربة» للعام 1441 لسجناء المطالبات المالية التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالمنطقة.

وقال أمير الشمالية: نحمد الله على ما تميز به المجتمع السعودي من سمات وخصال أخلاقية إيمانية عززت من تكاتفه وتراحمه وتكافله، كما دعت لذلك الشريعة الإسلامية السمحة.

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وبين أن تكافل أفراد المجتمع في شهر رمضان سنوياً لإخراج السجناء المعسرين، بات عادة سنوية محمودة تفك قيد المدينين وتلم شملهم بأسرهم بشهر العطاء المبارك.

وحث الأمير فيصل بن خالد، رجال الأعمال والشركات الكبرى وفئات المجتمع كافة، على التفاعل مع حملة تراحم لإطلاق السجناء خلال شهر رمضان المبارك، وتفعيل دور التكافل الاجتماعي لمساعدة السجناء المعسرين ولم شملهم بأسرهم، واستشعار المسؤولية، والقيام بواجبهم الوطني في تبني ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات.

وحضر التدشين عبر الاتصال المرئي وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني، ورئيس «تراحم» بالمنطقة رئيس اللجنة سعود محمد الرويلي.