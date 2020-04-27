استمرار منع التجول الكامل في حيَّيْ قربان وبني ظفر بالمدينة المنورة

يُسمح بالحركة داخلهما من 9 صباحًا حتى 5 مساءً..

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، استمرار منع التجول الكامل في حيي قربان وبني ظفر، وعدم الدخول أو الخروج منهما. وذكرت الإمارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يُسمح بالحركة داخل نطاق الحيين من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً للاستفادة من الخدمات التموينية والصحية.

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