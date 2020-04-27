بالصور.. اكتمال إنشاء المواقع المؤقتة لبيع الخضار والفواكه بمكة

للتخفيف على نقاط البيع الأخرى والحد من انتشار كورونا..

بعد اكتمال المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بشمال مكة المكرمة في مواقف حجز السيارات بالنوارية وبجوار مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بطريق المدينة المنورة، أمانة العاصمة المقدسة تدعو المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة الفرعية. ويأتي إنشاء هذا السوق المؤقت للتخفيف على نقاط البيع الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد_19.

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