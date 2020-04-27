بلدية خميس مشيط تصادر 5 أطنان من المواد الغذائية التالفة

أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 5123 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية. وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين الشهراني أنه تم رصد 54 مخالفة صحية بجانب إغلاق 20 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 322 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

يذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

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