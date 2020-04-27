بلدية خميس مشيط تصادر 5 أطنان من المواد الغذائية التالفة

وبين الشهراني أنه تم رصد 54 مخالفة صحية بجانب إغلاق 20 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 322 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.
يذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
ودعت البلدية الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.
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