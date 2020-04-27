السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تفرض حظراً للتجول مطلع مايو مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا



كيب تاون 3 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

قررت جمهورية جنوب إفريقيا فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس

وأعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده إلى 4546 حالةً، وتسجيل ثماني وفيات أخرى، مما رفع عدد الوفيات إلى 87، مع تسجيل 1473 حالة شفاء.

// انتهى //

04:17ت م

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كيب تاون 3 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسقررت جمهورية جنوب إفريقيا فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا وأعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده إلى 4546 حالةً، وتسجيل ثماني وفيات أخرى، مما رفع عدد الوفيات إلى 87، مع تسجيل 1473 حالة شفاء.// انتهى //04:17ت م0232

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