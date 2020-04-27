السعودية اليوم / شرطة جازان : القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول بمحافظة العارضة



الرياض 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يرفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول، وإصراره على عدم مغادرة موقعه، مما استدعى اصطحابه لشرطة محافظة العارضة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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03:47ت م

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