السعودية اليوم / "واس" تتابع جهود رجال الأمن بالباحة.. وترصد تناولهم وجبة الإفطار في الميدان



الباحة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

وقد تجول مصور "واس" بين مجموعة من رجال الأمن بالمنطقة وهم يتناولون الإفطار في الطرقات والشوارع العامة، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس

// انتهى //

01:48ت م

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الباحة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة الباحة اليوم إفطار رجال القطاعات الأمنية في الميدان، مواصلين جهودهم في تنفيذ منع التجول للمحافظة على أمن المواطنين والمقيمين والسهر على راحتهم .وقد تجول مصور "واس" بين مجموعة من رجال الأمن بالمنطقة وهم يتناولون الإفطار في الطرقات والشوارع العامة، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم المسؤولية.// انتهى //01:48ت م0217

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.