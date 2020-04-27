السعودية اليوم / أمانة القصيم وبلديات المنطقة تكثف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان بمعدل (١٣٠٠) جولة يومياً



بريدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

تكثف أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك على المنشآت ذات العلاقة بالتموين الغذائي.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن معدل الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك يتجاوز (١٣٠٠) جولة يومياً، تستهدف الأمانة من خلالها إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية بكافة مدن ومحافظات منطقة القصيم.

وتتضمن الجولات الرقابية متابعة تطبيق الاشتراطات الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس

// انتهى //

01:47ت م

0215



بريدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واستكثف أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك على المنشآت ذات العلاقة بالتموين الغذائي.وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن معدل الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك يتجاوز (١٣٠٠) جولة يومياً، تستهدف الأمانة من خلالها إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية بكافة مدن ومحافظات منطقة القصيم.وتتضمن الجولات الرقابية متابعة تطبيق الاشتراطات الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا // انتهى //01:47ت م0215

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