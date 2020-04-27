السعودية | الباحة .. تكثيف الجهود لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:02 صباحًا, 27 أبريل 2020 م
المناطق - الرياض
كثفت أمانة منطقة الباحة أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية لاسيما في شهر رمضان الكريم .
ونفذت الأمانة حملة ميدانية في المنطقة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وبينت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في كافة الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون كبير من مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.
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