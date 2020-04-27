شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: المملكة تضع الشعب اليمني وأمنه في أعلى أولوياتها والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمر خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في بيانه تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب، وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة، حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف بأن التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض.

وأكد الأمير خالد بن سلمان بأن المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.

ونوه على أن المملكة بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، من أجل الشعب اليمني الشقيق، لتداوي ألآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه.