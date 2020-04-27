شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحذر من رسائل الدعم «الوهمية» والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من انتشار رسائل مجهولة المصدر تطلب تعبئة بيانات ومعلومات المستفيدين وأسرهم الراغبين بالدعم من خلال روابط إلكترونية. وشددت الوزارة على عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط.

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