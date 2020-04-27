شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار رجال الأمن في ميدان العمل لحماية المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ومنع التجول في المنطقة الشرقية يتناول رجال الأمن إفطارهم في ميدان عملهم، وذلك من أجل تقديم واجبهم في خدمة الدين وحماية الوطن والمواطن. وفي جولة ميدانية لـ ”الخليج 365” شاهدنا جهود وتضحية هؤلاء الرجال الأبطال، حيث يتناولون الإفطار ويؤدون الصلوات في ميدان العمل دون توقف، كما يتحملون الضغوطات، ويستقبلون المارة بابتسامة وترحيب، ويسعون في راحة المواطنين وسلامتهم، ويعد ذلك نموذجاً مشرفاً في الحفاظ على الوطن الغالي، كما وجه المواطنون شكرهم لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود في حماية الوطن، وبرهن المواطنون على تعاونهم والتزامهم مع رجال الأمن بالبقاء في المنازل، وأكد رجال الأمن على المواطنين ضرورة التعاون والتكاتف معهم وعدم الخروج لغير الضرورة وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة أطفالهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفطار رجال الأمن في ميدان العمل لحماية المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.