بالصور.. ضبط مستودع مخالف يخزن أكثر من 29 ألف عبوة معقمات بجازان

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مستودعًا في جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة ودون الالتزام باشتراطات التخزين الجيد.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» مساء اليوم الأحد، أنه تم ضبط 29.280 عبوة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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