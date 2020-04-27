شاهد.. انتهاء فيروس كورونا في السعودية ومصر والإمارات والأردن.. خلال هذه الأيام

أصدرت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا، توقعاتها لنهاية فيروس «كورونا المستجد»، سواء في العالم أو السعودية والإمارات والأردن ومصر والعراق والعالم العربي.

وعبر فيديو بثته «العربية»، أفادت جامعة سنغافورة، تقريرًا يجيب عن سؤال: متى سينتهي كورونا خصوصًا في الدول العربية؟

وِأشار التقرير إلى أن التحليل قال إن النهاية عالميًا في شهر ديسمبر المقبل، وفي معظم الدول العربية خلال شهرين إلى ثلاثة، لافتًا إلى أن المعطيات المقدمة تظهر أن المرض سينتهي عالميًا بحلول ديسمبر المقبل.

وعلى وجه التحديد، أشار التقرير إلى أن البيانات تقول إن الجائحة ستنتهي في السعودية في 21 مايو المقبل، وفي الإمارات بحلول 11 مايو، وفي مصر 19 مايو، وعمان في 15 مايو، أما قطر فسينتهي بها في 27 أغسطس.

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ولفت التقرير إلى أن البيانات تشير إلى أن الفيروس ينتهي في الأردن يوم 5 مايو، والكويت في 5 يونيو، ولبنان في 7 مايو، والبحرين في 16 مايو.

ورأى التقرير أن الجائحة ستنتهي في كل من أمريكا وتركيا وإيران في شهر مايو المقبل.

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