النيابة العامة: الملكية الفكرية وإبداعات العقل تحظيان بعناية وحماية فائقة

تختص بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة..
أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن الملكية الفكرية في المملكة تحظى بعناية فائقة، وتتمتع فيها إبداعات العقل البشري بالحماية اللازمة؛ تشجيعًا للابتكار والتقدم التكنولوجي.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية؛ حيث أصدرت النيابة العامة بيانًا عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت فيه، إن الحقوق الناشئة عن الملكية الفكرية تحاط بحماية جنائية مقررة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.
وأوضح البيان، أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق المقررة في الأنظمة الآتية: الملكية الفكرية
ـ نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 31)، بتاريخ 28/ 5/ 1433 هـ، ونظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) تاريخ 2/7/1424 هـ، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 27) تاريخ 29/5/ 1425 هـ.
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