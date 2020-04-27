تحت شعار «صفًا واحدًا مع جنود الوطن»..
أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المبادرة المجتمعية «صفًا واحدًا مع جنود الوطن».
المبادرة، التي انطلقت أمس السبت، تستهدف إفطار 1500 صائم من رجال الأمن العاملين بنقاط التفتيش؛ للوقوف معهم ومساعدتهم على أداء واجباتهم خلال أزمة «كورونا المستجد» على أكمل وجه.
وتشتمل المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك على توزيع 50 وجبة يوميًا على المستهدفين، وتتضمن الوجبات المواد الأساسية المهمة في الإفطار الرمضاني مثل التمر واللبن والماء، بالإضافة إلى وجبة رئيسة أخرى متنوعة، وذلك وفق آلية تواكب الظروف الراهنة، وتراعي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للدولة.
وتأتي هذه المبادرة؛ ضمن مجموعة من المبادرات السنوية التي اعتادت الدار تنفيذها في هذا الشهر الفضيل باسم نزيلاتها من المسنات، بما يتناسب مع قضايا المجتمع المحلي الطارئة.
اقرأ أيضًا:
أمانة الرياض تحدد شروط فتح المنشآت التجارية خلال فترة السماح بالتجول
كانت هذه تفاصيل خبر «مسنات الرياض» يطلقن مبادرة لإفطار 1500 من رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.