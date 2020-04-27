«مسنات الرياض» يطلقن مبادرة لإفطار 1500 من رجال الأمن

أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المبادرة المجتمعية «صفًا واحدًا مع جنود الوطن».

المبادرة، التي انطلقت أمس السبت، تستهدف إفطار 1500 صائم من رجال الأمن العاملين بنقاط التفتيش؛ للوقوف معهم ومساعدتهم على أداء واجباتهم خلال أزمة «كورونا المستجد» على أكمل وجه.

وتشتمل المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك على توزيع 50 وجبة يوميًا على المستهدفين، وتتضمن الوجبات المواد الأساسية المهمة في الإفطار الرمضاني مثل التمر واللبن والماء، بالإضافة إلى وجبة رئيسة أخرى متنوعة، وذلك وفق آلية تواكب الظروف الراهنة، وتراعي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للدولة.

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وتأتي هذه المبادرة؛ ضمن مجموعة من المبادرات السنوية التي اعتادت الدار تنفيذها في هذا الشهر الفضيل باسم نزيلاتها من المسنات، بما يتناسب مع قضايا المجتمع المحلي الطارئة.

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