السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ خطتها خلال شهر رمضان المبارك



نجران 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران خطتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة بدأت بتنفيذ خطة عمل معدة لهذا الشهر الفضيل مع عدم الإخلال بالخطط التشغيلية والحملات الأساسية المعدة مسبقاً، وذلك انطلاقاً من حرصها على السلامة الغذائية لما يُقدم وما يُعرض للاستهلاك الآدمي ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية على الأطعمة والمنتجات الغذائية في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع، مع التركيز على المحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس

وبين عيبان أن هذه الإجراءات التي تنفذها الأمانة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الرقابية والاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أن الفرق الرقابية لأمانة المنطقة تكثف أعمالها الميدانية لفحص سلامة المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة المواطن والمقيم, مبيناً أن الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر وإتلاف ما تظهر عليه علامات التلف، كما رصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية، ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين والمتهاونين بالصحة العامة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940.

// انتهى //

03:03ت م

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نجران 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران خطتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة بدأت بتنفيذ خطة عمل معدة لهذا الشهر الفضيل مع عدم الإخلال بالخطط التشغيلية والحملات الأساسية المعدة مسبقاً، وذلك انطلاقاً من حرصها على السلامة الغذائية لما يُقدم وما يُعرض للاستهلاك الآدمي ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية على الأطعمة والمنتجات الغذائية في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع، مع التركيز على المحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا ، كما خصصت أطباء بيطريين في المسالخ ونقاط الذبح الأهلية والملاحم وتخصيص أطباء بيطريين لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعملت على تكثيف أعمال النظافة، في الأسواق العامة والأحياء وتزويدهم بالأدوات والمعدات المختلفة بهدف التخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة والوصول إلى أعلى مستويات النظافة، كما هيأت فرقاً خاصة بالإصحاح البيئي لمكافحة الحشرات ونواقل الأمراض.وبين عيبان أن هذه الإجراءات التي تنفذها الأمانة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الرقابية والاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة.من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أن الفرق الرقابية لأمانة المنطقة تكثف أعمالها الميدانية لفحص سلامة المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة المواطن والمقيم, مبيناً أن الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر وإتلاف ما تظهر عليه علامات التلف، كما رصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية، ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين والمتهاونين بالصحة العامة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940.// انتهى //03:03ت م0228

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