السعودية اليوم / مدير صحة جدة يتفقد مراكز الضيافة المخصصة لضيوف وزارة الصحة



جدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي اليوم عدداً من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة

والتقى الدكتور السيالي خلال زيارته التفقدية بالطواقم الطبية والفنية والإدارية في المراكز الصحية، مشيداً بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة ، مثمناً هذه الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم و متابعتهم وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم و راحتهم .

وأكد الدكتور السيالي أن الزيارة تأتي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة والتأكد من الاشتراطات الصحية و الوقائية و آلية تطبيقها .

// انتهى //

02:36ت م

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جدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واستفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي اليوم عدداً من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد ، يرافقه عدد من القيادات الصحية بجدة .والتقى الدكتور السيالي خلال زيارته التفقدية بالطواقم الطبية والفنية والإدارية في المراكز الصحية، مشيداً بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة ، مثمناً هذه الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم و متابعتهم وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم و راحتهم .وأكد الدكتور السيالي أن الزيارة تأتي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة والتأكد من الاشتراطات الصحية و الوقائية و آلية تطبيقها .// انتهى //02:36ت م0224

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