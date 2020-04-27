السعودية اليوم / مياه جازان تضخ أكثر من 2.2 مليون متر مكعب في أسبوع



جيزان 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن الإدارة أجرت في نفس الفترة ١٥٠٠ اختبار لجودة المياه أمانة جازان، وتسجيل ١٣٤٥٤ رحلة لصهاريج توزيع المياه على منطقة جازان، إلى جانب تنفيذ العديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير لها، راجيا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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02:22ت م

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