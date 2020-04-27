السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ 994 جولة رقابية في ثلاثة أيام



تبوك 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

كشفت أمانة منطقة تبوك عن إحصائية للجولات والحملات الرقابية، وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع وكمية المواد المطهرة، وعدد الآليات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم، وكمية المواد الغذائية التي جرى إتلافها بسبب عدم صلاحتها للاستخدام، وكميات المخلفات والنفايات المزالة، وعدد الكوادر الميدانية التي عملت ضمن فرق العمل المكلفة بتنفيذ هذه الجولات في أول ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الجولات الرقابية بلغ 994 جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، فيما تمكنت الفرق المكلفة بهذه المهمة من تعقيم وتطهير 478 موقعاً ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لمواجهة فيروس

وأوضحت الأمانة في بيان لها أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ ، والبوفيهات، ومحلات بيع المعجنات ، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، إذ ألزمت جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات المستثناة من قرار الإغلاق ومن في حكمها باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المواطنين والمقيمين صحياً، ومثل ذلك إلزام الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات والإشارات الخاصة بمكافحة فيروس كرونا، مبينة أن عدد العاملين ضمن هذه الفرق الرقابية بلغ 2576 عاملاً.

وأبانت أن الإدارات المعنية عمدت إلى مضاعفة الطاقة التشغيلية لنظام الرش والتعقيم التي تم فيها استخدام مايفوق الـ 211 ألف لتر من المطهرات، لتعقيم 1041 آلية و 600 حاوية، و 8931 من البراميل الخاصة بالنفايات ، ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة لمكافحة الفيروس الجديد، وشمل ذلك إزالة 3627 متراً مكعباً من المخلفات، ورفع مايزيد عن 4073 طناً من النفيات.

وأكدت الأمانة أن فرقها الميدانية تعمل بالتعاون مع جهات حكومية ذات علاقة، ستقوم بـ 43 جولة ميدانية تهدف إلى الإصحاح البيئي في مختلف الأسواق والمراكز، مؤكدة في ذات الصدد مواصلتها لأعمالها الميدانية والرقابية وعدم التهاون فيما يضر أو يؤثر على الصحة العامة، وتطهير المواقع أولاً بأول، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

02:01ت م

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تبوك 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسكشفت أمانة منطقة تبوك عن إحصائية للجولات والحملات الرقابية، وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع وكمية المواد المطهرة، وعدد الآليات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم، وكمية المواد الغذائية التي جرى إتلافها بسبب عدم صلاحتها للاستخدام، وكميات المخلفات والنفايات المزالة، وعدد الكوادر الميدانية التي عملت ضمن فرق العمل المكلفة بتنفيذ هذه الجولات في أول ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك.وأوضحت الإحصائية أن عدد الجولات الرقابية بلغ 994 جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، فيما تمكنت الفرق المكلفة بهذه المهمة من تعقيم وتطهير 478 موقعاً ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).وأوضحت الأمانة في بيان لها أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ ، والبوفيهات، ومحلات بيع المعجنات ، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، إذ ألزمت جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات المستثناة من قرار الإغلاق ومن في حكمها باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المواطنين والمقيمين صحياً، ومثل ذلك إلزام الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات والإشارات الخاصة بمكافحة فيروس كرونا، مبينة أن عدد العاملين ضمن هذه الفرق الرقابية بلغ 2576 عاملاً.وأبانت أن الإدارات المعنية عمدت إلى مضاعفة الطاقة التشغيلية لنظام الرش والتعقيم التي تم فيها استخدام مايفوق الـ 211 ألف لتر من المطهرات، لتعقيم 1041 آلية و 600 حاوية، و 8931 من البراميل الخاصة بالنفايات ، ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة لمكافحة الفيروس الجديد، وشمل ذلك إزالة 3627 متراً مكعباً من المخلفات، ورفع مايزيد عن 4073 طناً من النفيات.وأكدت الأمانة أن فرقها الميدانية تعمل بالتعاون مع جهات حكومية ذات علاقة، ستقوم بـ 43 جولة ميدانية تهدف إلى الإصحاح البيئي في مختلف الأسواق والمراكز، مؤكدة في ذات الصدد مواصلتها لأعمالها الميدانية والرقابية وعدم التهاون فيما يضر أو يؤثر على الصحة العامة، وتطهير المواقع أولاً بأول، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.// انتهى //02:01ت م0219

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