السعودية اليوم / زراعة المدينة المنورة تنفذ 266 جولة تفقدية بأسواق النفع العام ومحلات التجزئة



المدينة المنورة 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 إبريل 2020م واس

نفذت لجنة وفرة السلع التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة للحفاظ على وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق جولات تفقدية على أسواق النفع العام ومحلات التجزئة وذلك بمشاركة فرع وزارة التجارة والأمانة بمنطقة المدينة المنورة .

وأوضح مدير عام الفرع المهندس أيمن بن محمد السيد أن اللجنة قامت بـ 266 جولة تفقدية بهدف التأكد من وفرة السلع الزراعية والغذائية ومتابعة الأسعار وتقديم الدعم اللوجستي لإيصال هذه السلع للأسواق بالكميات التي تغطي حاجة السكان بالمنطقة ، مؤكدًا أن الأسواق ولله الحمد تنعم بوفرة السلع والخيرات ما يلبي حاجة المواطن والمقيم في منطقة المدينة المنورة .

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01:48ت م

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