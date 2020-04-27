السعودية اليوم / تونس تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 3 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

سجلت تونس عشر إصابات جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن الكشف عن الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ 410 تحليلاً مخبريًا، لافًتا الانتباه إلى أن تونس العاصمة تتصدر المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 205 حالات.

// انتهى //

01:29ت م

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تونس 3 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسسجلت تونس عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصح العدد الإجمالي للمصابين 949 حالة مؤكدة من بين 20818 تحليلًا إجماليًا، ودون الإشارة إلى وفيات جديدة ليستقر العدد عند 38 حالة وفاة.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن الكشف عن الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ 410 تحليلاً مخبريًا، لافًتا الانتباه إلى أن تونس العاصمة تتصدر المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 205 حالات.// انتهى //01:29ت م0211

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