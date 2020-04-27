السعودية اليوم / أكثر من 200 مظلة يقدمها فرع وزارة النقل للنقاط الأمنية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

قدم فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 200 مظلة متحركة للنقاط الأمنية المتوزعة في طُرقات وميادين المدينة لتطبيق أمر منع التجول من الـ5 عصراً وحتى الـ9 صباحاً، لمنع تفشي فايروس

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

01:15ت م

0206



المدينة المنورة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسقدم فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 200 مظلة متحركة للنقاط الأمنية المتوزعة في طُرقات وميادين المدينة لتطبيق أمر منع التجول من الـ5 عصراً وحتى الـ9 صباحاً، لمنع تفشي فايروس كورونا ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد متنوعة لهذه المظلات في النقاط الأمنية، التي أسهمت في وقاية رجال الأمن من أشعة الشمس خلال فترات النهار بشهر رمضان المبارك.// انتهى //01:15ت م0206

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