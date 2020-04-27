شكرا لقرائتكم خبر عن فريق تطوعي يشارك في توعية المتسوقين والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أولى مشاركات فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك، لإدارة حشود المتسوقين في عدد من المراكز التجارية بالمنطقة في شهر رمضان، وبهدف حماية مرتادي المحال الغذائية من خطر انتقال العدوى، تحت إشراف مديرية الدفاع المدني بتبوك.

وقال رئيس مجلس إدارة الفريق م. عبدالرحمن بن نوح: «إن هذه المشاركة تأتي استشعارا من الفريق بأهمية الدور التطوعي في مثل هذه الحالات لا سيما الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية بالمنطقة، والتزاما من الفريق بالمساعدة في تنظيم جميع الأعمال التي تجري من أجل حماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة فيروس كورونا كوفيد 19».

وأضاف: «لقد حرص الفريق قبل إنزال المتطوعين للميدان على تثقيفهم من خلال إقامة عدد من المحاضرات التعريفية والتوعوية عن بعد تحت عنوان «سلامة المتطوعين في الأزمات الصحية» استفاد منها ما يزيد على 145 متطوعا ومتطوعة قدمها في سلسلة محاضرات الدكتور هتان فهد الغبان، مشيرا إلى أن المتطوعين يقومون بدور أساسي هذه الأيام.