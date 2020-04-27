شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة في أصناف الخضار والفاكهة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أسواق الخضار والفاكهة بمنطقة جازان وفرة كبيرة في العرض والتنوع في الأصناف، وسط إقبال اعتيادي من قبل السكان لأخذ احتياجاتهم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتابعت وكالة الأنباء السعودية «واس» خلال جولتها على سوق ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة وفرة في المعروض من الفاكهة والخضراوات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالا من قبل المستهلكين لتوفر كل المتطلبات التي اعتاد المتسوقون شراءها دائما من الأصناف المتنوعة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الخدمية والرقابية بالمنطقة على أسواق ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات للحفاظ على جودة المعروض وتوافره، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات .

وأبدى عدد من المتسوقين رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق والمحلات خلال شهر رمضان المبارك.