شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة في أصناف الخضار والفاكهة بجازان والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت وكالة الأنباء السعودية «واس» خلال جولتها على سوق ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة وفرة في المعروض من الفاكهة والخضراوات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالا من قبل المستهلكين لتوفر كل المتطلبات التي اعتاد المتسوقون شراءها دائما من الأصناف المتنوعة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الخدمية والرقابية بالمنطقة على أسواق ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات للحفاظ على جودة المعروض وتوافره، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات .
وأبدى عدد من المتسوقين رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق والمحلات خلال شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر وفرة في أصناف الخضار والفاكهة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.