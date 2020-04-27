شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل
حيث يقوم مجموعة من الشباب المتطوعين بتوزيع وجبات الإفطار يوميًا للصائمين، قبل أذان المغرب، على الطرقات والإشارات المرورية المهمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة في أمور السلامة.
وتلقى المبادرة قبولًا واسعًا من الصائمين، خاصة في ظل روح التعاون والمودة التي تظهر في أداء فريق العمل خلال تنفيذ المبادرة، مشيدين بالتجربة ودورها في تحقيق مزيد من الترابط والتآخي طوال الشهر الكريم.
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