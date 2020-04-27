شكرا لقرائتكم خبر عن سر افتتاح الإفطار بتناول التمر والان نبدء بالتفاصيل
ويطالب الأخصائيون بالحرص على المشي بعد تناول الإفطار بساعتين على الأقل، والحرص على عدم ترك وجبة السحور على أي حال من الأحوال، وينصح الأخصائيون بضرورة احتواء هذه الوجبة على النشويات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل، والأرز ورقاق الفطور، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترة ممكنة والحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن خلال يوم الصيام كالفواكه والخضار.
ويؤكد الأخصائيون أهمية تناول طبق السلطة على وجبة الإفطار وتناول الحلويات ولكن باعتدال، حيث يجب أن يراقب الشخص حصته من هذه الأطباق وتجنب تناولها قبل النوم مباشرة.
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