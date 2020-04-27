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سر افتتاح الإفطار بتناول التمر

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ينصح الأطباء في رمضان بشرب كمية مناسبة من الماء بما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم، مع ضرورة مراعاة شرب الماء على فترات لتفادي شعور الشخص بالثقل والانزعاج. وتناول التمر قبل أي شيء، لأنه يعمل على سد نقص السكر الذي حصل للجسم أثناء فترة الصيام، وبدء وجبة الإفطار بطبق من الشوربة، حيث إن هذا الطبق يمهد المعدة لاستقبال باقي الطعام والوجبة الرئيسية، كما أنه يعوض السوائل التي خسرها الجسم.

ويطالب الأخصائيون بالحرص على المشي بعد تناول الإفطار بساعتين على الأقل، والحرص على عدم ترك وجبة السحور على أي حال من الأحوال، وينصح الأخصائيون بضرورة احتواء هذه الوجبة على النشويات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل، والأرز ورقاق الفطور، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترة ممكنة والحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن خلال يوم الصيام كالفواكه والخضار.

ويؤكد الأخصائيون أهمية تناول طبق السلطة على وجبة الإفطار وتناول الحلويات ولكن باعتدال، حيث يجب أن يراقب الشخص حصته من هذه الأطباق وتجنب تناولها قبل النوم مباشرة.

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