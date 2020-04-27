شكرا لقرائتكم خبر عن بر الأحساء تشارك في «غذاؤنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

تشارك جمعية البر بالأحساء وعدد من الجمعيات الأخرى، في مبادرة «غذاؤنا واحد» والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية، كأولى مبادرات الصندوق المجتمعي، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة كافة من المواطنين وغيرهم في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأشار أمين عام جمعية البر بالأحساء م. صالح آل عبدالقادر، إلى أن الجمعية عملت على حصر الأسر والعمل على تقديم المساعدات لهم عن طريق «نظام البركة ونظام منافذ»، كما عملت الجمعية على متابعة تلك الأسر من خلال الاجتماعات الافتراضية الدورية التي يعقدها مجلس الهيئة الإدارية.

من جهته أكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة رئيس مجلس الجمعيات الفرعي بالمنطقة الشرقية د. سعدون السعدون أن مبادرة «غذاؤنا واحد»، تأتي كأولى مبادرات الصندوق المجتمعي الوطنية على مستوى المملكة، حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتغطية أكبر عدد من المستفيدين في مناطق ومحافظات المملكة.