شكرا لقرائتكم خبر عن التراويح وCOVID-19 والان نبدء بالتفاصيل

يطل علينا شهر رمضان المبارك في ظروف استثنائية؛ بسبب فيروس COVID-19، أثرت على عاداتنا فيه بشكل عام وفي أداء الصلوات على وجه الخصوص، ولن أجد خيرا وأدق وصفا وأحكم قولا من كلمات والدنا وقائد مسيرة وطننا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- التي وجهها إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، حين قال أيده الله:

أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة؛ وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن عزاءنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة؛ فقد جاء في الحديث الشريف: «إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها»، إن هذه الكلمات الوافية الصادقة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- كفيلة أن تفتح أعيننا وتملأ قلوبنا يقينا بما تقتضيه أولويات المرحلة وظروفها الاستثنائية، التي طالت البعيد والقريب في تأثيراتها الاقتصادية، ومنظومة الحياة البشرية بشكل عام ناهيك عن جوانب أداء العبادات والتي ندرك أننا كمسلمين نعيش الشهر الفضيل أن لكل قاعدة ما يفسرها ويشرح أحكامها في الكتاب والسنة، فخير لنا من أن نضيع الوقت بمتابعة أرقام تتغير متسارعة، أن نحمد الله الذي من علينا بقيادة تحسن رعاية كافة شؤوننا في السراء والضراء، فما علينا إلا الامتثال لأوامرها وتوجيهاتها، كما علينا تلمس كافة السبل لإحياء ذكر الله في بيوتنا بالصلاة فيها وقراءة القرآن والدعاء أن يحفظ الله هذه البلاد قيادة وشعبا من شر الوباء وكل بلاء، اللهم آمين.