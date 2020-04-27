شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 جولة رقابية رمضانية خلال يومين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال أول وثاني أيام رمضان 1700 جولة، و36 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تحرير 101 إشعار غرامات ومخالفات، فيما تم تطهير وتعقيم 2151 موقعا.
وتقوم الأمانة بتضافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، حيث حرصت بدورها على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين، للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار، إضافة إلى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ.
وجاء ضمن خططها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، التشديد على التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية شرعت في تكثيف جولاتها الميدانية على المنشآت المستثناة من قرار منع التجول، وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، من خلال توعية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق آلية «التسوق الآمن» وذلك بناء على التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في بيان صحفي أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير وجه بتطبيق حملة توعوية تثقيفية ونصائح للمواطنين والمقيمين من أجل التسوق الآمن في شهر رمضان المبارك، من خلال اتباع التعليمات الإرشادية للمتسوقين، بهدف التأكد من تطبيق مراكز التسوق الاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة.
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