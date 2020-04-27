شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ومواطنون: القيادة قدمت الإنسان فوق كل اعتبار والان نبدء بالتفاصيل

اتفق أطباء ومواطنون على أن «الجميع مسؤول»، وذلك بعد رفع منع التجول جزئيا، في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يضع الجميع تحت دائرة المسؤولية، واستطلعت ”الخليج 365” آراء عدد من الأطباء والمواطنين حول هذا القرار.

قيادة رشيدة

وشدد مبارك الحسين على أهمية أن يكون الجميع مسؤولا، وأن تكون هذه الفترة امتدادا لفترة سابقة، والتزاما بكافة الأنظمة والاحترازات التي تنفذها وزارة الصحة، والجهات المعنية، مضيفا: «ننعم بقيادة رشيدة، قدمت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، فيجب أن نكون عند حسن الظن، وأن نعمل يدا واحدة، من أجل القضاء على هذا الفيروس».

مجتمع صحي

وتابع: «أود أن أشدد على أصحاب المهن والعمالة أن يكون لهم استشعار للمسؤولية التي منحت لهم خلال الفترة المقبلة، وهذا يحتم علينا كمجتمع واع أن نلتزم بكافة أشكال الوقاية، ما يجعلنا خير مسؤول في هذه الفترة، لتعود الحياة إلى طبيعتها، وأن نغدو مجتمعا صحيا خاليا من الأمراض».

توعية والتزام

وأكد مناور العنبر أن رفع منع التجول جزئيا، لا يعني ممارسة الحياة الطبيعية، ولكن يجب أن يراعي الفرد كافة الاحترازات الوقائية، وأن يشارك المجتمع في التوعية بالالتزام، وما جاء هذا القرار إلا استدراكا من الجهات المعنية على أن تكون هناك مراعاة للفرد في كثير من الجوانب التي شملها القرار، وهذا يدعونا لأن نؤدي واجبنا نحو الوطن، وأن يكون الفرد هو طبيب نفسه، من خلال الوعي الصحي، واتباع كافة التعليمات الوقائية.

شهر الخير

وأشار أحمد حصريم إلى أن القرار جاء تسهيلا من ولي الأمر -حفظه الله-، واستشعارا منه بالمواطنين والمقيمين بالمملكة، من الحاجة الماسة لعودة الحياة من جديد، تدريجيا، لاسيما في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمات، مؤكدا أهمية المحافظة على التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية المناسبة، لمكافحة هذه الجائحة العالمية، التي أثرت بشكل كبير على العالم ككل، ولا شك أن هذه الجائحة أثرت أيضا على جوانب اقتصادية، ولا تزال الدولة -أيدها الله- تساهم بسلسلة ضخمة من المبادرات الاقتصادية لدعم المواطنين وأصحاب القطاع الخاص.

سياسة إنفاق

وأبان سعود النويشي أنه من خلال هذا القرار الكريم، يجب أن يحد الفرد من بعض العادات التي كان يمارسها سابقا، وأن يستشعر أهمية هذه الفترة، فيجب أن يراعي اقتناء حاجاته الخاصة والضرورية، والابتعاد عن الكماليات، وأن يكون لديه سياسة إنفاق، وهذا أحد الجوانب التي يجب أن تراعى، أما الجانب الوقائي، فيجب على الفرد أن يشارك مجتمعه كافة أشكال التباعد، وأن يكون ملتزما ومدركا بأهمية هذه المرحلة.

تباعد اجتماعي

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من ناحيته، أكد د. سليمان الشمري أهمية التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة، وأنه على الفرد أن يلتزم باتباع تعليمات التباعد في كافة أشكاله، سواء في المراكز التجارية، أم غيرها، وهذا ما يحفظ للجميع صحته، وأن يكون على وقاية من انتقال الفيروس، منوها بالإجراءات العالية التي تقوم بها الدولة -رعاها الله- في تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

اختبار حقيقي

ونوه د. وليد البكر بأن رفع المنع الجزئي، هو اختبار حقيقي للمواطن السعودي في تطبيق كلمة «كلنا مسؤول»، واستشعار حس المسؤولية في حماية الوطن، وبتطبيق التعليمات، حتى دون رقابة، وهناك الأهم، وهي الرقابة الذاتية في تفعيل معايير الصحة العامة. مضيفا: «أتمنى أن نستشعر ذلك، ونطبق المعايير في النظافة والتباعد الاجتماعي، والالتزام بكافة الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ صحتنا وسلامتنا، وأن نكون على علم بأن الالتزام هو سبيل الوقاية».

ثقة كبيرة

وأشار د. محمد الشمري إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-، حرصت منذ بدء جائحة «كورونا» على اتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على صحة الإنسان مهما كلف ذلك الوطن من أعباء اقتصادية قد لا يدركها المشاهد البسيط، وأن تلطف القيادة الرشيدة في رفع منع التجول جزئيا، لهو ثقة كبيرة توليها الحكومة لشعبها في تسيير الأمور الضرورية في نطاق ضيق جدا خلال شهر رمضان الكريم «أعاده الله على الجميع بكل صحة ورحمة»، معتمدين على الرقيب الذاتي للمواطن في اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة، ومنها غسل اليدين جيدا لمدة 49 ثانية لمرات متعدد في اليوم الواحد، وتعقيمها قبل الدخول لأي منشأة تجارية، وفور الخروج، وكذلك قبل الدخول للمنزل لإزالة بقايا الفيروس في اليدين إن وجدت.

تدابير وقائية

وأكد ضرورة الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس بمرفق اليد اليسرى أو بالمناديل، والتخلص منها فورا، وكذلك لبس الكمامة للشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بأحد أعراض الفيروس «مع نصحه بعدم الاختلاط حتى يجري تقييم المرض عن طريق تطبيق موعد ويثبت عدم إصابته»، ويضاف لما سبق أهم التدابير الوقائية، ألا وهي سلوكيات التباعد الجسدي، وذلك بترك مسافة بين الأشخاص، لا تقل عن متر ونصف، مع عدم استخدام المتعلقات الشخصية للصلاة، أو النظافة، أو الملابس، أو مشاركة أواني الطعام والشرب مع الغير، أو غسلها معا، واستبدالها بالأواني ذات الاستخدام الواحد ليتم رميها بعد استخدامها، مع الحرص على عدم خروج كبار السن فوق سن 65 سنة كثيرا، لكونهم أكثر تعرضا للإصابة بالفيروس من غيرهم.

روح التفاؤل

واختتم: «نصيحتي الأخيرة، بأهمية التلطف في نقل أخبار الجائحة بين كبار السن، والتركيز على الإيجابيات، وبث روح التفاؤل في الأنفس، والحرص على اتباع الإرشادات الرسمية من مصادرها، لنتجاوز هذه الازمة دون فقد أحد من الأحبة».

التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية «ضرورة»

اختبار حقيقي للمواطنين في تطبيق كلمة «كلنا مسؤول»

تفعيل الرقابة الذاتية في معايير الصحة العامة