شكرا لقرائتكم خبر عن قياس الحرارة للأئمة والمؤذنين والأمن قبل دخول المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا الفحص ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، مع الأخذ بعين الاعتبار لجميع ما سبق القيام به من إجراءات احترازية من قبل الرئاسة العامة وكافة الجهات المعنية.
ويشهد الحرم المكي عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، وتكثيف عمليات التعقيم على مدار الساعة، إضافةً إلى حزمة من الإجراءات الوقائية.
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