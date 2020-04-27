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 قياس الحرارة للأئمة والمؤذنين والأمن قبل دخول المسجد الحرام

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تجري وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، قياس درجات الحرارة أثناء الدخول إلى المسجد الحرام، ويتم ذلك للأئمة والمؤذنين وجميع رجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين للتأكد من سلامتهم.

ويأتي هذا الفحص ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، مع الأخذ بعين الاعتبار لجميع ما سبق القيام به من إجراءات احترازية من قبل الرئاسة العامة وكافة الجهات المعنية.

ويشهد الحرم المكي عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، وتكثيف عمليات التعقيم على مدار الساعة، إضافةً إلى حزمة من الإجراءات الوقائية.

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