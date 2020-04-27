شكرا لقرائتكم خبر عن «تخزين غير نظامي».. مصادرة 2 طن «بصل» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

صادرت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة (2) طن من البصل بعد ملاحظة تخزينه بطريقة غير نظامية بمدينة بريدة. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أنه جرى رصد مجموعة من العمالة تقوم بتخزين كميات من البصل بطريقة غير نظامية، وبعد رصدها صودرت الكمية وسلمت لجمعية طعامي، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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